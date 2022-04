Un pasto caldo per i profughi ucraini ospitati a Trani

Giovedì 28 aprile i ragazzi dell'IISS A.Moro di Trani impegnati nelle attività del Ristorante Sociale del progetto #ScuolaCorsara, offriranno un pasto e dolci, da loro preparati, ai profughi ucraini ospitati in città. Un modo per coniugare apprendimento curricolare, impegno civile nella promozione della solidarietà verso chi è in difficoltà e sostegno alla pace tra i popoliAll'iniziativa contribuiranno, i volontari del progetto del Corpo di Solidarietà Europeo "Le Strade Ritrovate-Trani Social Street" promosso da Legambiente Trani, che organizzeranno delle attività ricreative con i bambini; le associazioni Hastarci Trani e @Paideia che doneranno uova di cioccolata ai profughiIn rappresentanza delle istituzioni cittadine saranno presenti l'assessora alle Politiche Sociali Alessandra Rondinone, l'assessore all' Ambiente Pierluigi Colangelo e il consigliere comunale Luca Morollo.