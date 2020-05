Nuovo caso di Coronavirus a Trani, si tratta di un 52enne in isolamento domiciliare

Trani registra un nuovo caso di positività al Coronavirus. Un uomo di 52 anni sembrerebbe aver contratto il virus fuori Trani, probabilmente a bordo di una nave da crociera dalla quale era rientrato più o meno a metà aprile e da allora insieme alla sua famiglia era in isolamento domiciliare.La particolarità di questo caso è il fatto che i sintomi del virus si siano manifestati proprio alcuni giorni dopo che l'uomo aveva terminato i quindici giorni canonici d'incubazione. Le sue condizioni, tuttavia, non sono gravi ed è attualmente in isolamento domiciliare.Ad una notizia poco buona ne corrisponde una migliore. Sono giunti gli esiti di tutti i tamponi (circa 45) collegati al medico di base che aveva contratto il virus nei giorni scorsi e sono risultati tutti negativi.Dall'inizio dell'emergenza Trani registra 30 contagi di cui attualmente 20 positivi, 6 decessi e 4 guariti.