Obbligo di mascherina in 43 vie di Trani, Bottaro spiega il perché dell'ordinanza

Social Video 3 minuti Uso delle mascherina, Bottaro spiega l'ordinanza

Precisazioni doverose quelle del sindaco di Trani Amedeo Bottaro all'indomani dell'ordinanza che obbliga all'uso della mascherina dalle ore 18 alle 6, in 43 vie di Trani. La firma dell'ordinanza ha infatti scaturito ilarità e polemiche sui social. Da qui quindi la decisione del sindaco di rivolgersi alla città in modalità per spiegare tutte le motivazioni che hanno portato alla firma del provvedimento.