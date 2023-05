Occhi a al cielo alle 22.05: sfilano i satelliti di Starlink, visibili a occhio nudo. Le istruzioni per vederli da Trani

Per chi li ha visti passare , in una notte stellata in una zona lontana dalle luci della città senza sapere di cosa si trattasse, l'effetto di questa specie di treno composto da vagoni di stelle in movimento spedito ma non veloce , fu di stupore e paura insieme, a paralizzare lo sguardo nel desiderio di non perderne con gli occhi neanche un fotogramma, a tal punto da rinunciare persino al tentativo di riprenderlo col cellulare.Una dozzina di persone a strabiliare di fronte a quella visione comune, a riprova che non si trattasse di una allucinazione di una singola persona.Alla fine del transito di quella sfilata nel cielo, quella specie di Galaxy Express-qualcuno ricorda il cartone animato degli anni 80 con la colonna sonora degli Oliver onions? - e poi la sparizione, inghiottito dal buio della notte, la ricerca su Google.Ecco, proprio quella ricerca era stata consentita da quel trenino : svelato l'arcano , altro non si trattava della fila dei satelliti Starlink, il sistema di costellazione di satelliti che mira a fornire una copertura Internet globale, un sistema ideale per le aree rurali e geograficamente isolate in cui la connettività Internet è inaffidabile o inesistente.Il sistema si chiama Space X e non è altro che la società privata di razze e veicoli spaziali fondata da Elon Musk e che ha lo scopo di creare una rete globale a banda larga utilizzando una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LE ) per fornire servizi Internet ad alta velocità.Ebbene, stasera alle 22:05 questo trenino di luce sarà visibile anche dalla nostra città e lo si vedrà apparire da ovest in direzione est, praticamente da dove tramonta il sole a dove sorge. Il consiglio ovviamente è quello di spostarsi dalle luci della città, ma se proprio non fosse possibile anche da una terrazza Starlink può essere ammirato, magari spegnendo le luci della propria casa e cercando di abituare gli occhi al buio del cielo per vedere affiorare le luci.Lo spettacolo è poco poetico, sapendo di cosa si tratta, ma sicuramente affascinante. Il cielo dovrebbe essere sereno, ma anche nel caso della presenza di qualche nube, guardare i satelliti apparire sparire come in vaporose gallerie sarà comunque suggestivoFonti e foto: pagina Facebook Passione astronomia e pagina Facebook Nuovi mondi astronomia e scienza