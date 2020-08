Occhio: da oggi arrivano i controlli sulle mascherine

Dopo le polemiche ed il dibattito in città sulle mascherine nelle 43 strade, da oggi Amministrazione e Forze dell'ordine saranno per le strade per far sì che si osservino le regole. A partire dalle 18 di oggi infatti, si darà il via ad una serie di controlli congiunti con vigili, carabinieri e polizia per le mascherine nei luoghi di cui al provvedimento del sindaco. In particolare quelle vie indicate nello stesso. I controlli andranno oltre la mezzanotte e saranno volti all'invito dell'osservanza delle prescrizioni; controlli richiesti espressamente dal sindaco e dall'assessore alla polizia municipale.