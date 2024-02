Oer Trani, il 2023 un anno di grandi traguardi

La Pubblica Assistenza OER Trani, operativa nel territorio dal 1984, aderisce ad Anpas Nazionale ODV con ID associativo 1319. Risulta iscritta nel RUNTS del Volontariato della Regione Puglia con n°23 del 10/01/2023.In essa sono annoverati 70 associati tutti animati dalla voglia di incontrarsi e rendersi utili per il prossimo, offrendo prezioso contributo culturale, morale e sociale nel mondo del volontariato per la realizzazione di grandi progetti.Essere "Volontari ha un significato che va oltre tutto e tutti. Essi si mostrano pronti a sacrificare loro stessi, le proprie risorse e il proprio tempo, nellaiutare chi ne ha bisogno senza chiedere alcunché in cambio.Tra gli associati sono presenti le seguenti figure professionali:Medici;Infermieri;Operatori Socio sanitari;Autisti/Soccorritori;Soccorritori;Operatori di soccorso;Operatori SAPR per la conduzione di Droni;Personale specializzato nel settore di Protezione Civile.Per le molteplici attività svolte, le infrastrutture, l'abbigliamento e la formazione, lassociazione si sostiene grazie alle donazioni volontarie di privati e benefattori, allautotassazione dei soci e al contributo che proviene dalle donazioni del 5 x MILLE.Oggi la sede è dotata dei seguenti automezzi:N° 4 ambulanze di categoria (A) allestita con attrezzature elettromedicali avanzate per limpiego nei servizi di Emergenza Urgenza;N° 3 auto per trasporto sociale, dializzati e disabili;N° 1 Ford Ranger Pick-Up dotato di modulo AIB per impiego in PC;N° 1 Iveco Daily con grù per impiego in PC;N° 1 Dacia Duster per impiego in PC;N° 1 moto medica;N° 1 Quad per servizi in luoghi impervi e spiagge;N° 2 Bike emergency;N°1 carrello dotato di attrezzature per la realizzazione di Posto Medico Avanzato;N° 1 carrello dotato di idrovora per impiego in PC.Tra le molteplici attività svolte, si evidenziano attività di primo Soccorso, trasferimenti infermi su tutto il territorio nazionale, assistenza alle variegate manifestazioni, assistenza dializzati e soggetti diversamente abili.Nel settore della Protezione Civile trova idonea collocazione a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Ha partecipato in ausilio alle Istituzioni nei territori alluvionati della Toscana, Marche e Emilia Romagna.È in corso di svolgimento idoneo protocollo operativo con il dipartimento di Protezione civile della Regione Puglia per la Campagna AIB (antincendio boschivo).A livello comunale collabora con la P.C. locale anche attraverso illustrazioni scolastiche, addestramento pubblico con le Campagne "Io Non Rischio". Annovera TRE associati inseriti in funzioni essenziali del COC (coordinamento operativo comunale).Partecipa attivamente alle molteplici manifestazioni promosse dallAmministrazione Comunale di Trani, da associazioni e/o movimenti cittadini, garantendo valido supporto per la buona riuscita in termini di sicurezza.Nel corso del 2023 con il gratuito patrocinio dell'Amministrazione Comunale, sono state realizzate attività a sostegno della cittadinanza e delle scolaresche:corsi di formazione di primo soccorso;nozioni basilari per lutilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni;dal 15 luglio al 31 agosto 2023 progetto Bike emergency servizio attivo di primo soccorso sulla costa e nelle zone ove i mezzi a motore non possono circolare;dal 1agosto al 31 agosto 2023 progetto Farmaco a domicilio con consegna a richiesta di farmaci e altra utilità direttamente a domicilio.Anche nell'ambito della informazione e formazione ha saputo rendere visibile la presenza sul territorio. Infatti, nel corso dell'anno si menzionano i seguenti eventi formativi aperti agli aspiranti volontari, ai cittadini e agli operatori già impegnati nel mondo del volontariato:2 Corsi di Primo soccorso che hanno visto la partecipazione di circa 50 comuni cittadini;Corsi teorico pratici di rianimazione cardiopolmonare (BLSD);Corsi teorico pratici del trattamento del politraumatizzato (PTC);Corsi teorico pratici sullutilizzo dei presidi;Corsi teorico pratici di rianimazione cardiopolmonare pediatrica (PBLSD);Corsi teorico pratici per Soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso infermi e feriti;Simulazioni Educative per la Sicurezza Stradale.Inoltre, sotto l'egida della Centrale Operativa del 118 Bari/Bat e in convenzione con la Asl BT si è collaborato fino al 30/11/2023 nell'ambito del servizio Urgenza Emergenza, impegnando n. 4 ambulanze e 18 volontari divisi tra autisti e soccorritori.Risulta ancora in corso di svolgimento il Servizio Civile Universale, che impegnerà fino a giugno prossimo TRE giovani volontari nello specifico servizio Istituzionale.Per il 2024, oltre a dare continuità alle normali attività svolte a favore della popolazione, si auspica maggiore coinvolgimento delle strutture pubbliche della Città e della pubblica Amministrazione, affinché sia garantito maggior supporto e ascolto alle problematiche del volontariato "di qualità", specie quello di Protezione Civile, per il quale andranno potenziate le attrezzature e le strutture nonché finanziata la formazione per gli specifici impieghi.Nella piano programmatico futuro, è previsto l'acquisto di un furgone polivalente attrezzato da inserire nel parco mezzi della Protezione Civile.Si continuerà a divulgare la cultura del Primo Soccorso (già in corso di svolgimento le edizioni) proponendo dall'amministrazione Comunale di realizzare corsi di formazione di primo soccorso e per l'utilizzo dei DAE al personale dipendente (Vigili Urbani, Forze di Polizia, Dipendenti Comunali e altre categorie) oltre che alla cittadinanza.Essenziale rimane l'aggregazione di VOLONTARI, per i quali sono sempre aperte le iscrizioni. A tutti coloro che presteranno opera di volontariato, lEnte si impegna a fornire adeguato supporto formativo e abbigliamento.Si allega prospetto riepilogativo degli interventi effettuati nel corso del 2023:Trasporti infermi dalle abitazioni alle strutture sanitarie e viceversa: n. 619;Trasporto per dialisi: n. 888;Assistenza manifestazioni: n. 233;Protezione Civile 27.