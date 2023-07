Oggi conferimento delle cittadinanze benemerite ad Antoci, Negrogno, Falco e Albrizio

1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari

2) Mozione emergenza abitativa nel territorio comunale nonché di contrarietà alla sospensione del fondo di sostegno all'affitto e per morosità incolpevole presentata dai consiglieri Marinaro, Di Tullo, Cornacchia, Cuna, Morollo, Ruggiero, Laurora

3) Conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Giuseppe Antoci

4) Conferimento della cittadinanza benemerita sigillo della città al dott. Salvatore Negrogno

5) Conferimento della cittadinanza benemerita sigillo della città al dott. Vincenzo Falco

6) Conferimento della cittadinanza benemerita Giustina Rocca al Cav. dott.ssa Patrizia Albrizio

7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 705/2023 del Tar Puglia in favore della società omissis

8) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 547/2023 del tribunale di Trani in favore di omissis

9) Riconoscimento debito fuori bilancio Corte di Appello di Bari – sez. lavoro, 616/2014 r.g. sentenza n. 1330/2017. Liquidazione indennità risarcitoria e refusione spese del doppio grado di giudizio a favore di parte appellante. Creditore: omissis

10) Riconoscimento debito fuori bilancio per competenze professionali all'avv. Riccardo Bonadies quale difensore del Comune di Trani nel giudizio promosso da omissis di seguito eredi di omissis e dalla società Colma s.r.l.

11) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Ratifica delle deliberazioni di giunta comunale n.77 del 29.06.2023 e n.79 del 12.07.2023

12) Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025 e assestamento generale

Il Consiglio comunale di Trani è convocato giovedì 27 luglio 2023 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per martedì 1 agosto alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno: