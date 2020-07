Oggi e domani mostra d’arte in corso Alcide De Gasperi

A partire da sabato 18 e domenica 19 luglio e per il successivo weekend del mese di luglio in corso Alcide De Gasperi, dal civico 2 al 28 si terranno mostre d'arte in compagnia di artisti locali. L'evento realizzato da Vincenzo Posa, Giuseppe Soldano e Domenico Corraro, nasce per accrescere ancor più la sensibilità artistica della comunità.«Sono convinto - dice Domenico Corraro - che ogni quartiere della città debba essere valorizzato nel migliore dei modi e con qualsivoglia mezzo a disposizione, in modo da non creare distinzioni tra i cittadini e per i cittadini. Questa volta - continua Vincenzo Posa - abbiamo pensato di istituire una sorta di mostra internazionale, laddove i passanti potranno ammirare la bellezza e l'esplosione di colori che derivano dalle opere d'arte. Siamo convinti - conclude Giuseppe Soldano - che l'arte sia il mezzo che unisce grandi e piccoli e che, altresì, coinvolge ogni forma di personalità interiore. Auspichiamo una grande partecipazione a questo momento di confronto aperto alla cittadinanza». La mostra d'arte avrà inizio alle ore 18:00.