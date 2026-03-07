Pina Chiarello
Eventi e cultura

Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”

Partecipano alti esponenti della giurisdizione italiana

Trani - sabato 7 marzo 2026 10.19 Comunicato Stampa
Si terrà oggi pomeriggio a Trani un incontro pubblico dedicato al referendum in programma il 22 e 23 marzo. L'iniziativa, dal titolo "Perché votare Sì", è promossa dal Comitato per il Sì e vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale e della magistratura.
L'appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso la Biblioteca Giovanni Bovio, in piazzetta San Francesco, luogo spesso scelto per momenti di confronto pubblico e culturale nella città di Trani.
Ad aprire l'incontro sarà Giuseppina Chiarello, che introdurrà i lavori e il tema del referendum. A seguire sono previsti gli interventi dei relatori principali: il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese Antonio Gustapane.
Nel corso dell'incontro verranno illustrate le ragioni del voto favorevole al quesito referendario, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e istituzionali della riforma proposta. L'iniziativa si propone come momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo di fornire strumenti utili per una partecipazione consapevole al voto.
L'evento è sostenuto anche da realtà del mondo forense, tra cui l'Unione delle Camere Penali Italiane e l'associazione Le Avvocate Italiane, da tempo impegnate nel dibattito sulle riforme della giustizia.
La partecipazione è libera e aperta al pubblico. L'incontro rappresenta un'occasione per cittadini, professionisti e studenti di confrontarsi direttamente con esperti del settore sui contenuti e sulle implicazioni del referendum
  • Referendum
