Oggi la "Giornata Nazionale contro il bullismo ed cyberbullismo"

Il 7 febbraio di ogni anno si celebra lache, istituita nel 2017 su iniziativa delmira a prevenire quei fenomeni caratterizzati da manifestazioni violente e intenzionali, di tipo verbale, fisico, sociale, ripetute nel tempo da parte di un singolo o da più persone, anche online (cyberbullismo). Tutte le agenzie educative del territorio sono allertate e vigili sulla delicata questione, le Istituzioni non sono da meno e basterebbe ricordare, la tre giorni di novembre 2024 tenutasi a Palazzo San Giorgio che, voluta fortemente dalla Amministrazione Comunale in uno allagrazie all'interessamento del dott.si è potuta svolgere a Trani con successo grazie ad una sinergia istituzionale ed un lavoro di equipe. In quell' occasione, oltre i dibattiti sul tema, Piazza Quercia ospitò il truck educativo della Polizia di Stato, "Una vita da social", ampiamente visitato dagli studenti e da tutta la comunità cittadina."Nel piano comunale di diritto allo studio, l'amministrazione - ha dettoassessora alla Pubblica Istruzione - abbiamo sottolineato l'importanza di ogni iniziativa volta a contrastare ogni forma di discriminazione perchè sui temi afferenti il bullismo e il cyberbullismo è necessario non abbassare la guardia ed avere la massima attenzione anche ai piccoli segnali, le Istituzioni sono presenti". Oggi è la giornata giusta, quindi, per combattere quello squilibrio di potere che c'è tra chi aggredisce, per ferire e umiliare, e chi subisce e non riesce a difendersi, ognuno di noi deve impegnarsi, dal proprio punto di osservazione, a contrastare questi fenomeni che esprimono scarsa tolleranza e non accettazione verso chi è ritenuto diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.