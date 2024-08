Open day di un settore giovanile di calcio? Si, ma non di una squadra tranese

Ha dell'incredibile il manifesto posizionato all'esterno dello Stadio comunale di Trani, o meglio quello che ne rimane., società militante in Serie D e acerrima nemica del calcio tranese.L'invito è esteso ai ragazzi dai 5 ai 16 anni che vorranno entrare a far parte del mondo Fidelis: infatti il progetto 'Fidelis Young' è valido dalla categoria 'baby' sino agli 'allievi'.Ovviamente potrebbe sembrare strano vedere un manifesto del genere nella città di Trani, a maggior ragione, tra cui il Città di Trani, ma anche l'Apulia.Sicuramente l'esposizione di questo 3x6 porterà a porsi ancora più domande su ciò che rimane a Trani a livello calcistico, visto che al momento l'unica squadra a giocarsi un campionato di valore sarà la Soccer Trani, costretta quasi sicuramente a dover trovare un ulteriore stadio al di fuori dalle mure amiche per disputare il proprio campionato, come successe la scorsa stagione, quando i tranesi furono costretti ad 'emigrare' proprio ad Andria, vista la situazione Stadio che, nonostante siano passati diversi mesi, non è cambiata per niente ma, anzi, è solo peggiorata.