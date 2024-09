Stadio, ci siamo? Iniziati i lavori di sistemazione del manto erboso

Questione stadio,. L'obiettivo è consegnare il 'Nicola Lapi' nelle corrette condizioni per poi essere affidato ufficialmente agli aggiudicatari del bando, che avranno la piena gestione dell'impianto sportivo a partire da novembre. Soccer Trani, Rugby Bisceglie e Trani Calcio a 5: queste le società a cui è stato aggiudicato il bando.I lavori, almeno per un primo momento, prevederanno la riqualificazione del manto erboso, le cui condizioni sono a conoscenza di tutti, garantendo una risemina del campo in erba naturale, salvo poi, come dichiarato, sostituire l'erba naturale in erba sintetica, molto più probabilmente in estate.Un primo passo importante è stato finalmente fatto: adesso bisognerà solamente attendere che i lavori proseguano nei giusti modi e nei giusti tempi, affinché si possa tornare allo Stadio Comunale nel minor tempo possibile.