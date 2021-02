Pala Assi, seconda domenica di vaccinazioni per 372 operatori del mondo della scuola

Seconda domenica consecutiva di vaccinazioni a Trani per il personale scolastico delle scuole di competenza comunale. Al Pala Assi, suddivisi in turni di mattina e pomeriggio, sono stati arruolati al vaccino altri 372 operatori del mondo della scuola, tra docenti, personale ATA e scuole private dell'infanzia. Il primo turno è iniziato alle 8.45.Come noto, il Comune di Trani ha riorganizzato gli spazi in maniera tale da accogliere comodamente all'interno della struttura i soggetti chiamati a vaccinarsi: attive 14 postazioni di pre-triage e 6 postazioni di vaccinazioni. All'interno del Palazzetto è stato installato anche un air quality detector, uno strumento di precisione per verificare la qualità dell'aria e per monitorare i parametri.Si raccomanda la puntualità e il rispetto degli orari comunicati per la vaccinazione. E' necessario portare con sé la tessera sanitaria.