Palazzo Beltrani riparte a suon di jazz dopo l'emergenza Covid

Tutto è pronto a Palazzo Beltrani per la ripartenza post emergenza Covid., la rassegna che l'anno scorso ha registrato alto gradimento di pubblico con nomi di gran pregio del panorama jazzistico., omaggio al jazz e allo swing, da segnare in agenda e da godereen plein air del Palazzo nobiliare, dedicata al jazzista tranese prematuramente scomparso. La direzione artistica del, il contrabbassista pugliese che nella sua carriera ha suonato tra gli altri anche con il grande trombettista Chet Baker.Dieci anni di Palazzo Beltrani, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi e contenitore culturale a tutto tondo, meritavano un nuovo sprint dal motto "". Negli ultimi anni, con la gestione di Niki Battaglia, il Palazzo si è vestito di mostre di caratura internazionale e di musica straordinaria, dai concerti di musica colta ai grandi dello scenario del jazz, come il compianto pianista Gianni Lenoci., andando anche oltre i nuovi parametri e tutte le linee guida ministeriali e regionali. Oltre alla presenza di distributori con soluzioni igienizzanti e alle costanti operazioni di pulizia in rispetto del protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19, infatti,una formazione d'eccezione conTorna per il secondo anno il grande e trascinante croonerla corte risuonerà di "", con. Un tributo ai due giganti Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, che nell'arco della loro brillante carriera si sono spesso esibiti insieme, rappresentando un duetto classico per eccellenza., per ricordare al meglio queste due voci straordinarie, dedicheranno loro, a partire, un repertorio imperdibile di pezzi che sono standard della musica mondiale, eseguiti ad arte e con arrangiamenti originali.Per fruire dei concerti la direzione chiede al pubblico un piccolo sforzo, essendo ormai cambiate le nostre abitudini a causa dell'emergenza Covid-19.