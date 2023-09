Palme abbandonate nell'ex mercato ortofrutticolo, arriva la replica del Comune

Si evidenzia che la società del verde sta lavorando incessamente per portare a compimento l'intervento di abbattimento nel più breve tempo possibile: soltanto oggi sono state abbattute 8 palme e sono stati rimossi circa 60 metri cubi di materiale vegetale di risulta.

In relazione alle contestazioni mosse da Raffaella Merra (già assessore all'ambiente del Comune di Trani) sulla presenza nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo dei tronchi delle palme colpite da punteruolo rosso in fase di taglio, l'Amministrazione evidenzia che tutte le misure contro il punteruolo rosso sono state abrogate con il decreto ministeriale del 3 agosto 2018 che ha a sua volta abrogato i precedenti decreti ministeriali tra cui quello del 2008 citato dalla Merra (e quindi le misure in esso contenute anche a proposito del punteruolo rosso).