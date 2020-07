Parcheggi selvaggi in via Malcangi, la storia si ripete

Abbiamo già affrontato la storia del parcheggio selvaggio, vista da alcuni come l'inevitabile risposta della mancanza di parcheggi e, quindi, in qualche modo giustificata, ma indipendentemente da quali siano le motivazioni che spigano a parcheggiare direttamente su un marciapiede, è un gesto che andrebbe punito.Questa volta è un nostro concittadino che sui social denuncia l'abuso fatto da alcuni automobilisti sul marciapiede di Via Avvocato V. Malcangi, proprio all'altezza di un noto locale tranese. Lui stesso sottolinea di come il passaggio, soprattutto con passeggini o carrozzine, divenga fortemente difficoltoso e di come sia anche pericoloso, in quanto per poter proseguire lungo la sù citata via sia necessario camminare in strada. Sono numerose le segnalazioni in merito a questi parcheggi selvaggi e sempre più cittadini si chiedono se l'amministrazione comunale prenderà provvedimenti in merito.