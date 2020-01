Parco in via delle Tufare, avviati i lavori. Il sindaco: «La buona politica ha davvero vinto»

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del Parco in via delle Tufare. «Ho iniziato a governare la nostra città - dichiara il sindaco - partendo da sottozero: spesa bloccata dalla Corte dei Conti, rifiuti ovunque, una discarica a rischio esplosione, un'azienda di igiene urbana sull'orlo del fallimento, dirigenti comunali in fuga, personale ai minimi termini, lungomare abbandonato al degrado, biblioteca e palazzo Beltrani in autogestione, lo spettro di non poter erogare per chissà quanto tempo servizi ordinari come ad esempio la refezione scolastica.Anche l'attuazione degli interventi previsti nel Contratto di Quartiere erano irrimediabilmente compromessi. Un'ingiustizia enorme per le famiglie di quel quartiere che, per anni, avevano cullato il sogno di vedere nascere spazi verdi ed aree attrezzate al posto di degrado, sterpaglie, insetti e roditori. Abbiamo riscritto un finale amaro lavorando da subito a delle soluzioni. Abbiamo salvato il parco di via Polonia candidandolo al primo finanziamento regionale utile già nel 2015, due anni dopo abbiamo salvato gli altri 3 parchi candidandoci ad un bando ministeriale.Oggi tutti quegli spazi sono aree di cantiere. In via delle Tufare I lavori sono cominciati e già si delinea la portata dell'intervento. La prossima settimana inizieranno i lavori per la realizzazione del parco di via Grecia e del parco dei 5 sensi. La buona politica ha davvero vinto».Soddisfatto anche l'assessore Domenico Briguglio: «Con impegno e caparbietà stiamo raggiungendo diversi obiettivi. La città è un cantiere aperto. Il mio assessorato e l'area tecnica ai lavori pubblici non conoscono tregua. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Parco in via delle Tufare. La prossima settimana partiranno anche quelli del Parco di via Grecia e del Parco dei 5 sensi».