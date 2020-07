Parco Santa Geffa, oggi il primo degli appuntamenti estivi

Il parco Santa Geffa è pronto a presentare il cartellone degli eventi per l'estate 2020 nel pieno rispetto della normativa vigente per l'emergenza sanitaria. Tra tante novità, operatori e volontari dell'associazione Xiao Yan hanno realizzato un ricco programma culturale che accompagnerà adulti e bambini nelle serate di questa estate così particolare.Si comincia con il teatro, appuntamento immancabile per la stagione estiva di Santa Geffa. Sabato 18 luglio alle ore 21 la "Compagnia dei teatranti" presenta il "Gran Varietà": cabaret, canzoni, parodie e poesie comiche saranno il file rouge della serata. Dopo mesi di stop a causa del lockdown, attori e musicisti sono carichi per presentare il loro talento in una cornice unica come il parco sociale di via delle Tufare.Ma la grande novità per questa estate 2020 è il cartellone degli eventi dedicati alla musica jazz. Si chiama, infatti, "Santa Jezza Festival" il progetto culturale e musicale realizzato da Xiao Yan in collaborazione con il direttore artistico Mimmo Campanale. La prima serata imperdibile sarà venerdì 24 luglio con Mario Rosini Trio. Si continua poi il 6 agosto con Roberta Gentile Quartet, il 21 agosto con Cesare Pastanella Afrodiaspora e il 29 agosto con Patrizia Conte Quartet.Sia per l'appuntamento teatrale, sia per il cartellone jazz è obbligatoria la prenotazione. Per info: 3928840561/3427486673/0883506807. Nel rispetto delle norme di igiene, il parco è stato preventivamente messo in sicurezza per poter trascorrere serenamente le serate.