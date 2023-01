Partiti i lavori stradali in corso Imbriani finanziati dalla Regione Puglia

Un intervento delle strade così esteso non si vedeva da oltre 30 anni. Lo sostiene il vicesindaco Fabrizio Ferrante che questa mattina, dalla sua pagina Facebook, ha annunciato i lavori stradali in corso Imbriani (davanti l'ex Ospedaletto). I lavori proseguiranno fino al cavalcaferrovia per circa 1000 mt. L'intervento è finanziato dalla Regione Puglia ed è stato affidato all'impresa "Cassetta Vincenzo" di Andria per un importo di oltre 586mila euro.«Dopo aver completato il marciapiede di via Fusco (croce Bianca, risistemato e allargato) da oggi stiamo intervenendo sui marciapiedi di corso Imbriani. Sarà un intervento esteso che riguarderà i tratti maggiormente danneggiati nel corso degli ultimi decenni. Oggi l'inizio dei lavori nel tratto che costeggia l'accesso all'ex ospedaletto pediatrico», è stato il commento del sindaco Amedeo Bottaro.