Pericolo sul cavalcaferrovia di corso Imbriani, in più punti manca il passamano

Il pericolo corre sul cavalcaferrovia di corso Imbriani. A segnalarlo il consigliere Michele Centrone (Palumbo sindaco): «L'altra mattina - scrive in una nota - ho percorso a piedi il marciapiede di Viale Spagna (cavalcaferrovia che congiunge via Superga con Corso Imbriani ) percorsa quotidianamente da decine di famiglie e ragazzi. Ho potuto constatare che in più punti manca il passamano della ringhiera di sicurezza.Nei punti in cui manca il passamano l'altezza del cavalcavia è di circa 8/9 mt. Se qualcuno percorrendo il passaggio pedonale (per esempio per un malore) dovesse avere la necessità di appoggiarsi al passamano rischia di cadere da un'altezza di oltre 8 mt., le conseguenze di siffatto genere di caduta sono evidenti agli occhi di tutti! I residenti ormai giornalmente segnalano il pericolo ma nessuno è mai intervenuto per ripristinare lo stato di sicurezza. E' assolutamente necessario intervenire - conclude - per la sicurezza della collettività prima che succede l'irreparabile».