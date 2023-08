Danneggiati altri due pannelli pubblicitari in corso Imbriani

Non sembrerebbe più l'azione vandalica quella che vede presi di mira gli impianti pubblicitari installati di recente in corso Imbriani. Dopo aver dato notizia di un danneggiamento di uno di questi da poco installato ( leggi qui ), l'azione punitiva si è concentrata ora su altri due pannelli, uno nei pressi del bar Officina del Gusto e l'altro installato ai piedi del cavalcaferrovia. A giudicare dal tipo di danneggiamento, viene lecito pensare che non si tratti più di un'azione da parte di giovani vandali ma qualcosa di più serio. Quello che è certo è che nei giorni scorsi il consigliere Vito Branà aveva contestato la presenza di un pannello danneggiato poi a distanza di qualche ora e chiedeva al Comune di revocarne la concessione in quanto rappresentavano un ostacolo per la circolazione, in particolare dei bus. Al momento l'azienda pubblicitaria non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma non è detto che non lo faccia nelle prossime ore.