Patrick Zaki, cittadino onorario di Trani, condannato a 3 anni di carcere in Egitto

"Patrick Zaki è stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa", ha scritto su Twitter il suo avvocato Hossam Bahgat.

"Urgente: Patrick George Zaki, ricercatore presso l'Egyptian Initiative for Personal Rights, è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale per la sicurezza dello Stato di emergenza, sulla base di un articolo di opinione pubblicato nel 2020. La sentenza non è soggetta ad appello o cassazione", precisa il legale.



"Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia", afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Patrick Zaki, cittadino onorario di Trani, è stato condannato a tre anni di carcere con l'accusa di diffusione di notizie false. Lo ha confermato in un tweet il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, sottolineando che è il "peggiore degli scenari possibili".