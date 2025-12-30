Cormio
Patrizia Cormio (Onda Civica): «Nel 2026 più impegno per pari opportunità, giovani e comunità solidale»

L’augurio di fine anno della capogruppo: «Costruiamo insieme un futuro di dialogo, cura e partecipazione»

Trani - martedì 30 dicembre 2025 13.42
Alle porte di un nuovo anno desidero rivolgere un augurio sincero a tutta la cittadinanza: che il 2026 sia un tempo di speranza, costruzione e rinnovata energia, capace di rafforzare il senso di comunità e la voglia di collaborare insieme per il bene comune.

In questi anni la nostra città ha attraversato trasformazioni complesse, portate avanti con impegno dall'amministrazione comunale guidata da Amedeo Bottaro, che ha lavorato per più di dieci anni con responsabilità e spirito di servizio. A questo percorso va tutto il mio sostegno, nella consapevolezza che amministrare significhi assumersi ogni giorno scelte difficili, esercitate sempre nell'interesse della collettività.

Da parte mia, continuerò a svolgere il mio ruolo secondo coscienza, con autonomia e libertà, mettendo al centro il bene della comunità e le persone, senza mai smarrire il valore dell'ascolto attivo, del dialogo e della partecipazione.

Guardando avanti, il prossimo anno sarà per me un tempo di impegno ancora più forte a favore delle pari opportunità, per una comunità di persone che sappiano riconoscere il valore unico di ciascuno, e che crescano nella pace e nel rispetto reciproco, senza lasciare indietro nessuno. Con la stessa cura continuerò a lavorare per migliorare la qualità delle nostre scuole e delle opportunità per i più giovani, e per sostenere quegli intrecci virtuosi del nostro tessuto sociale che rendono Trani una città viva, solidale e capace di futuro.

A tutte e a tutti, Buon Anno. Con l'augurio che sia un cammino condiviso di progetti, cura e speranza, da costruire insieme, passo dopo passo.
  • Patrizia Cormio
