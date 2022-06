“Patto per Conciliare Competere Innovare”, domani la presentazione a Barletta

Creazione di un logo e dell'immagine coordinata

Campagna di sensibilizzazione

l'acquisto di attrezzature, software, mobili e arredi

la formazione

La Formazione

L'animazione

PROGETTO: PATTO PER CONCILIARE COMPETERE INNOVARE

CUP B39J2100196900078

Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina

Intervento cofinanziato dalla regione Puglia con risorse del Fondo Sociale Europeon2014-2020

PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020

Asse Proritario VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Azione 8.6 Interventi per la conciliazione

Sub-Azione 8.6b "Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly".

Promuovere la cultura della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la diffusione del benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori, favorendo l'introduzione di misure sperimentali come il Telelavoro e lo Smart Working: unè la proposta progettuale che risponde alle nuove esigenze di natura sociale, presentato dall'Agenzia per l'Occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina, finanziata dalla Regione Puglia attraverso l'Avviso pubblico della Regione Puglia "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI" (PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020).Il progetto, che porterà l'azienda ad innovare il proprio modello organizzativo passando ad un modello di gestione per obiettivi, verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 23 giugno alle ore 10.30 nella sede dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina (Future Center, viale Marconi, a Barletta) alla presenza della dott.ssa Francesca Venuleo, funzionario della regione Puglia – responsabile del procedimento, la dott.ssa Grazia Landriscina, e il direttore del Patto territoriale nord barese ofantino arch. Marco Barone.Il Progetto approvato prevede azioni propedeutiche all'introduzione delle misure di flessibilità in azienda quali:Questa azione permetterà all'azienda di costruire un piano di sensibilizzazione e formazione che mira a promuovere la cultura della conciliazione dei tempi vita lavoro, la diffusione del benessere aziendale.Il Piano di comunicazione si articolerà in due fasi: 1.: il punto di avvio è la creazione di una immagine coordinata forte del progetto, indispensabile per caratterizzare il progetto e le attività svolte.2.: obiettivo principale della campagna è la sensibilizzazione alla cultura del welfare aziendale, dell'implementazione di modelli organizzativi orientati alla destandardizzazione degli orari di lavoro, alle politiche per la conciliazione tra lavoro e cura .L'azione avrà nello specifico l'obiettivo di:1.Favorire l'acquisizione di competenze sulle misure di flessibilità2. Diffondere una cultura organizzativa orientata sui risultati.3.Innalzare le competenze digitali per l'introduzione dell'innovazione tecnologica in azienda. L'azione si strutturerà in due fasi:per provvedere alla dotazione tecnologica dell'azienda edei 16 dipendenti al fine di introdurre nuovi processi di innovazione tecnologica. La Formazione di 60 ore sarà erogata in FAD e gestita mediante piattaforma digitale in modalità asincrona, essa sarà propedeutica all'introduzione delle misure di flessibilità. I contenuti della formazione e la piattaforma stessa potranno essere fruiti dai dipendenti e dalle dipendenti dei Comuni Soci del Patto Territoriale NBO affinché anche nella PA si promuovano politiche di gestione del personale orientate al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.L'azione coinvolgerà i 16 dipendenti, gli RSA con il supporto delle associazioni sindacali confederate di livello provinciale. Output dell'azione sarà la creazione di un regolamento della flessibilità. L'azione si compone di due fasi:dedicata al management aziendale per promuovere un know how incentrato sui modelli di leadership fondati sulla delega delle responsabilità, sulla capacità di motivare gruppi di lavoro geograficamente dislocati e sulla valutazione basata sugli obiettivi produttivi concordati.che coinvolgerà in maniera attiva i destinatari del Piano di Innovazione Family Friendly (i 16 dipendenti) con l'obiettivo di fare sintesi tra le esigenze delle aziende e dei lavoratori. La fase di animazione vedrà la realizzazione di n. 4 laboratori di partecipazione così strutturati: n.2 laboratori saranno incentrati alla definizione dei bisogni di conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti e delle dipendenti, partendo dalla restituzione dei dati dell'indagine eleborata in fase di candidatura della proposta progettuale. Nel terzo e quarto laboratorio i dipendenti e i rappresentanti sindacali saranno coinvolti nell'individuazione di possibili strategie utili ad offrire una risposta ai bisogni di conciliazione individuati. Output della fase di animazione sarà la creazione di un regolamento della flessibilità, prerequisito per l'avvio della sperimentazione del modello di lavoro "smart.L'azione permetterà l'avvio della sperimentazione del modello organizzativo coinvolgendo il 50% dei lavoratori e lavoratrici che, a seguito dell'introduzione del Regolamento della Flessibilità, avranno fatto richiesta di sperimentare il modello organizzativo basato sullo smart working e il telelavoro. L'adozione del Piano di Innovazione Family Friendly renderà possibile usufruire di misure di flessibilità in maniera integrata. Inoltre l'azione prevederà un'attività di diffusione dei risultati raggiunti mediante una campagna di comunicazione utile a sensibilizzare il tessuto economico e sociale e la PA del territorio sull'importanza di innovare i propri modelli organizzativi mettendo al centro il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici in un'ottica di work life balance.