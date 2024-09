Perde il controllo dell'auto e sfonda un muro, illesa donna alla guida

L'incidente all'altezza delle Casermette su via delle Forze Armate

Momenti di paura nei pressi della rotonda di via Corato, dove una Fiat Grande Punto ha perso il controllo, finendo contro uno dei muri che costeggiano la strada.Illesa la persona alla guida dell'auto, che ha affermato di non essere riuscita a mantenere il controllo dell'autovettura a causa dell'improvviso blocco dello sterzo.Sul posto sono intervenute la Polizia Locale e la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.Al momento la circolazione è tornata normale, dopo qualche rallentamento a causa delle operazioni di rimozione del veicolo.