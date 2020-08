Piazza Gradenigo, completato l'iter amministrativo

Luigi Cirillo, consigliere comunale dell'amministrazione Bottaro con delega al centro storico, promotore dell'intervento di riqualificazione di piazza Gradenigo (meglio conosciuta come piazza Sant'Agostino) esprime grande soddisfazione per il completamento dell'iter burocratico da parte del Comune e dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Bat (con il supporto della propria commissione Bandi e concorsi, coordinata dall'architetto Andrea Roselli, e con il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori). I due Enti hanno lavorato fianco a fianco per poter avviare le procedure necessarie per bandire il concorso di progettazione a due gradi per la ristrutturazione del luogo, così come sancito dal protocollo d'intesa stipulato da Amministrazione comunale e Ordine a giugno del 2019.Il concorso prevede, dopo la chiusura del secondo grado, l'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, le fasi successive della progettazione ed eventuale direzione dei lavori."A conclusione di un lungo iter – spiega il consigliere Cirillo - con la determinazione dirigenziale 173 del 14 agosto 2020 il dirigente dell'Area lavori pubblici, Luigi Puzziferri, ha emesso l'ultimo provvedimento con il quale è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione nonché il relativo quadro economico dell'intervento di riqualificazione dell'intera piazza, stabilendolo nella misura di 500.000 euro. La determina dirigenziale ha approvato lo schema di bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, stabilendo le modalità per la partecipazione al concorso di progettazione". "La sistemazione di piazza Gradenigo – conclude Cirillo - era una delle priorità di questa Amministrazione ed in particolare del sottoscritto, motivo per il quale oggi sono fiero di poter dire di aver mantenuto gli impegni assunti con la cittadinanza".Entro la fine di settembre il bando di concorso sarà on line sull'apposita piattaforma nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (http://awn.it)."Affidiamo al più qualificato partner possibile - dice il sindaco Amedeo Bottaro - il concorso di progettazione di una piazza storica della città. Sono convinto che vi sarà una importante partecipazione di professionisti, non solo locali, per offrire al luogo una riqualificazione in linea con le aspettative di tutti. Ho ricevuto diversi messaggi da parte di professionisti tranesi non più residenti in città che mi hanno manifestato il desiderio di concorrere al bando in segno di amore verso questa piazza e verso la nostra Trani. Bene, quel momento è finalmente all'orizzonte. Per loro, per noi, per tutti".