Piero Pelù fa ritorno a Trani

Un ritorno gradito quello di Piero Pelù a Trani. Il frontman della storica band Litfiba è stato immortalato ieri sera in un noto locale del Porto. Non è la prima volta che il cantautore fiorentino viene in città: lo stesso era stato paparazzato a dicembre per le vie del centro. Sembrerebbe che la sua visita sia legata a motivi di lavoro.Sulla sua pagina Facebook, qualche giorno fa, scriveva infatti così: «Oggi sono in viaggio lungo lo stivale, in direzione Sud! Sto andando nelle mie meravigliose Puglie, dove avrò degli appuntamenti molto interessanti di cui anche voi avrete al più presto testimonianza oculare! C'è roba che bolle in pentola. Avanti così, anche in quest'estate in cui suonare dal vivo è una mancanza terribile per quel che mi riguarda. A prestissimo!».