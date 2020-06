Pinetina di via Andria, al via la ripresa dei lavori dopo il lockdown

Sono ripresi questa mattina, dopo la pausa del lockdown, i lavori di riqualificazione della Pinetina di via Andria. In questa prima fase gli operai stanno procedendo con la rimozione degli alberi ritenuti dagli esperti pericolosi per l'incolumità pubblica per poi procedere con il rifacimento della pavimentazione nonché la piantumazione di nuovi esemplari ritenuti maggiormente idonei a quel luogo.«Anche questa è fatta - ha commentato soddisfatto l'assessore Briguglio che sta seguendo in prima persona gli interventi -. L' amministrazione Bottaro, tramite il mio assessorato ai lavori pubblici e in sinergia con gli altri assessorati, sta producendo fatti. E non ci fermiamo qua. Presto altre novità».