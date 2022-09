Pinocchio e Freeda incontrano i piccoli fan al Gran Shopping Molfetta

", la serie animata creata dalla Rainbow di Iginio Straffi, artefice del fenomeno tutto italiano "Winx" arrivato al successo in tutto il mondo, sbarca al, con due dei suoi personaggi più amati:, il burattino che vuole diventare un bambino vero,, la bambola super avventurosa e migliore amica del protagonista., dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20,, abitanti della magica Bottega delle meraviglie in cui è ambientata la serie "Pinocchio and Friends", saranno i protagonisti di una giornata speciale per i piccoli fan della serie animata, pronti a regalare saluti e fotografie e immortalare i sorrisi di una giornata speciale. I due amati personaggi infatti saranno a disposizione per un saluto dal vivo durante l'intera giornata di mercoledì 7 settembre per far vivere un momento di sicuro divertimento ai bambini. Lo spazio, realizzato a tema, farà immergere i piccoli spettatori di "Pinocchio and Friends" in un paesaggio che ben conoscono, e li farà sentire un po' come se fossero davvero nella Bottega delle meraviglie, contribuendo a regalare loro un'esperienza indimenticabile, facendoli sentire parte del paese in cui sono ambientate le note vicende del burattino fatto di legno che sogna di diventare un bambino vero, nato dalla penna di Collodi ed esportato in tutto il mondo, stavolta raccontato in chiave moderna e con nuovi e inseparabili amici come la già citata Freeda, una piccola e coraggiosa piratessa finita nel negozio di Geppetto per aggiustare la sua barca rotta; o Lucignolo, stavolta amico di Pinocchio, e gli immancabili Grillo parlante e Fata turchina.Proprio come accaduto con il fenomeno Winx, anche Pinocchio e i suoi amici sono entrati nel cuore dei piccoli telespettatori che si sono rivisti nella curiosità, nell'allegria e soprattutto nelle marachelle del burattino di legno, avventure che hanno conquistato i bambini che saranno molto felici di poter toccare con mano i propri beniamini.Per partecipare all'evento, sarà necessario munirsi di un ticket gratuito che verrà consegnato all'ingresso dell'area.