Plastica nera e additivi, approfondimento in diretta sul network Viva

Nuovo approfondimento sul tema delle plastiche sui portali del Viva Network, con la terza diretta Facebook in collaborazione con GlobEco.Questa sera alle ore 20.00 sulle pagine Facebook del nostro network discuteremo di alcuni aspetti peculiari della plastica, continuando ad approfondire l'argomento del riciclo e offrendo uno spaccato su un ambito ancora piuttosto critico, ossia quello dello smaltimento delle plastiche nere.Ce ne parlerà Danilo Pacella, fisico e ricercatore dell'ENEA: spiegherà come è stato possibile realizzare un innovativo dispositivo a raggi X portatile in grado di rilevare facilmente l'eventuale contenuto di particolari additivi all'interno della plastica nera, che la renderebbero non riciclabile.Dialogheranno con lui, Loredana Lezoche manager della GloEco, Angelo Messina, CEO e Founder di GlobEco.La diretta di questa sera sarà, dunque, dedicata alle sperimentazioni e ai nuovi orizzonti del settore del riciclo e alla condivisione di visioni e prospettive volte a trovare soluzioni tecnico-operative nel campo della salvaguardia dell'ecosistema, oltre che a sensibilizzare l'opinione pubblica a questo genere di argomenti stimolando comportamenti virtuosi tra giovani (e meno giovani). Come sempre uno spazio importante della diretta sarà dedicato alle nuove prospettive di lavoro che i progetti ambientali possono offrire oggi e nel prossimo futuro.