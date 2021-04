Plastiche e riciclo, diretta sul network Viva: ospiti Lezoche e Ciotti

Quali sono le caratteristiche delle diverse tipologie di plastiche? E perché è così diffuso l'utilizzo della plastica per gli imballaggi? In che modo differenziarli? Un focus approfondito sul mondo delle plastiche, tra virtù, procedimenti produttivi e modalità di riciclo sarà al centro di una diretta in programma sui canali del network Viva in collaborazione con GlobEco.Domenica 2 maggio alle ore 18 ospiteremo in una speciale diretta Facebook due ospiti competenti nel settore: l'imprenditrice della GlobEco Loredana Lezoche e il dottor Antonello Ciotti.Attuale presidente di CPME, l'associazione europea dei produttori di PET e vice presidente di Corepla di cui è stato presidente nella precedente consigliatura, Antonello Ciotti è direttore e membro del CdA di Equipolymers società del gruppo Dow, che produce PET, quindi esperto conoscitore del settore e (non da meno) appassionato della Puglia.Oltre a una panoramica sui dati relativi alla nostra regione sui processi di riciclo e numeri della raccolta differenziata della plastica, gli ospiti interverranno con approfondimenti tecnici legati alla plastica: le diverse modalità di produzione, le tipologie e i vari metodi di riciclo e riuso e i consigli virtuosi per ottimizzare l'utilizzo di questo materiale, soprattutto nell'ottica globale di una progressiva riduzione del riscaldamento globale e di un minor impatto ambientale di questi materiali.Fenomeno a cui sarà dedicata attenzione è quello del cosiddetto greenwashing, una pessima pratica adoperata da alcune imprese che, pur comunicando una presunta sensibilità verso il tema della salvaguardia ambientale, adoperano invece procedure a danno dell'ecosistema.