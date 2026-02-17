Pnrr, al via 12 tirocini extracurriculari per persone con disabilità tra Trani e Bisceglie

Lunedì 23 febbraio alle ore 11, presso la sala Tamborrino del Comune di Trani, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'attivazione dei tirocini extracurriculari previsti dal progetto PNRR "Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità" – Missione 5 "Inclusione e Coesione", Sub Investimento 1.2 – CUP C84H2200005000. L'iniziativa, promossa dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, vede Ifor PMI Prometeo Puglia ETS quale soggetto attuatore della Linea C dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro anche a distanza.Attraverso l'avviso pubblico di imminente pubblicazione saranno attivati 12 tirocini extracurriculari della durata di tre mesi, destinati a persone con disabilità ad alto funzionamento residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, già coinvolte in un percorso formativo specialistico sulle competenze digitali, soft skills e sicurezza sul lavoro. I tirocini, regolati dalla Legge Regionale 26 del 10 novembre 2023, prevedono un impegno di 25 ore settimanali, un'indennità di € 600 mensili a carico del progetto per singolo beneficiario, un rimborso di € 300 mensili per il tutor aziendale, copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile integralmente finanziate.Le aziende/enti ospitanti, con sede operativa nelle città di Trani e Bisceglie, non sosterranno costi per l'indennità, potendo contare inoltre su uno sportello di assistenza dedicato che accompagnerà l'intero percorso, dalla fase di attivazione al monitoraggio finale.Spiega Alessandro Attolico, dirigente dell'Ufficio di Piano: "L'obiettivo di questo intervento è duplice e coerente con le finalità del PNRR sub-investimento 1.2. Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità, se da una parte stiamo rafforzando l'autonomia personale dei beneficiari della misura dall'altra stiamo costruendo e strutturando le precondizioni per favorire una reale integrazione delle risorse professionali, beneficiarie del progetto, nel mercato del lavoro, valorizzando le competenze digitali acquisite nell'ambito della Linea C del progetto. Questo intervento rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di percorsi di autonomia reale per le persone con disabilità. La messa a terra del sub-investimento del PNRR sui progetti di vita consente anche a questo territorio di sperimentare una misura innovativa e complessa potendo contare su risorse importanti ma anche, al contempo, di generare impatto sociale nel medio periodo. Con l'attivazione dei tirocini extracurriculari l'Ambito Territoriale continua a rafforzare l'integrazione tra servizi sociali e sistema produttivo locale, creando condizioni strutturate per un'inclusione lavorativa sostenibile e misurabile nel tempo".Alla conferenza stampa di lunedì mattina saranno presenti Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), Angeloantonio Angarano (sindaco di Bisceglie), Fabrizio Ferrante (vice sindaco di Trani con delega alla diversabilità), Alessandra Rondinone (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trani), Roberta Rigante (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bisceglie), Alessandro Nicola Attolico (dirigente dell'Ufficio di Piano), Salvatore Venditti (direttore Ifor PMI Prometeo Puglia ETS).L'Ambito Territoriale, avvierà ogni opportuna collaborazione con ARPAL Puglia, nel solco delle attività già intraprese dall'Agenzia per facilitare l'incontro tra le imprese locali e le persone con disabilità in cerca di opportunità lavorative, diffondendo l'Avviso Pubblico anche per il tramite dei centri per l'impiego di Trani e Bisceglie affinché, tramite la collaborazione tra istituzioni, imprese e persone, si possa perseguire la piena inclusione socio-lavorativa dei beneficiari della misura.