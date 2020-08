Polo museale, buon afflusso di visitatori nella giornata di Ferragosto

Nonostante le misure anti-Covid, sono stati tantissimi i visitatori che hanno visitato Palazzo Lodispoto sede del Polo Museale in Piazza duomo a Trani. Cittadini e turisti hanno colto l'opportunità offerta dalla Fondazione S.e.c.a. per godere di due speciali visite guidate, tra scorci mozzafiato e le splendide collezioni del Polo Museale, partendo dalla collezione della Macchina per Scrivere e continuando con la sezione Archeologia, la sezione del Lapidario e in fine la sezione del tesoro della Cattedrale, il tutto reso possibile grazie al personale del Polo Museale.Un risultato importante che ricorda quanto il patrimonio culturale del Polo Museale Diocesano costituisca un asset fondamentale per la nostra città. Nella giornata di ieri si è registrato un significativo afflusso di visitatori sin dalle prime ore del mattino.