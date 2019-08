Polo museale, prolungata fino al 20 agosto "Paperi in mostra"

Per la prima volta a Trani e unico appuntamento in tutta la Puglia, il Polo Museale di Trani accoglie "Paperi in mostra" del noto fumettista Disney Giuseppe Sansone. Il disegnatore di origini tranesi fino a martedì 20 agosto esporrà circa 50 opere, tra tavole originali e bozze. Sarà, quindi, un'occasione unica per grandi, bambini e tutti gli appassionati del mondo Disney di vedere da vicino i fumetti disneyani.Giuseppe Sansone è da anni un fumettista Disney. Inizialmente ha studiato all'Istituto d'Arte Pino Pascali a Bari, per poi frequentare l'Accademia Disney a Milano, iniziando una collaborazione come disegnatore e sceneggiatore Disney che dura dal 1999. Alcuni dei suoi lavori più originali riflettono temi sociali e storici, come "Il prode Lancicciotto", "Archimede Preistorico", "Padre Pio", "San Nicola a Fumetti", "Melo da bari e il mantello delle stelle" e "Gino e l'inquinamento acustico".Biglietto di ingresso intero 3 euro, gruppo minimo 4 persone 2 euro a persona, under 6 gratuito.