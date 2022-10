"Pomeriggi a Teatro" alla scuola "De Amicis": cinque spettacoli in cartellone

Giovedì 3 novembre 2022, sul palco dell'Aula Magna del 1°C.D. "De Amicis" di Trani, si terrà il primo spettacolo del progetto continuità "Pomeriggi a Teatro" dal titolo "L'asino Dino".Tutti i bambini di 5 anni della città di Trani sono invitati a partecipare gratuitamente ai 5 spettacoli fissati nel cartellone teatrale di cui si allega la locandina."Il teatro è uno strumento comunicativo di grande efficacia - sottolinea il dirigente scolastico Paola Valeria Gasbarro - coinvolge emotivamente e affettivamente i bambini. Inoltre rafforza il legame fra il piccolo spettatore e la realtà, poiché gli consente di identificarsi nei personaggi e di sentirsi coinvolto nella drammatizzazione.Gli spettacoli in rassegna saranno realizzati da Compagnie di attori professionisti, che porteranno in scena diverse tematiche come il rispetto per la diversità, la tutela dell'ambiente, la fiaba, i colori, il Natale, utilizzando varie modalità espressive.I 5 spettacoli saranno l'occasione giusta per far incontrare i bambini con i futuri docenti delle classi prime e per favorire un approccio armonioso ed emotivamente accogliente con la struttura scolastica che li accoglierà per i 5 anni degli studi primari.Durante lo svolgimento degli spettacoli teatrali, i GENITORI potranno di effettuare un percorso all'interno della scuola, accompagnati dai docenti delle future classi prime. Potranno visualizzare le dotazioni tecnologiche e didattiche del "De Amicis", conoscere gli aspetti significativi del piano di studi culturale della scuola ed approfondire le caratteristiche salienti del Piano dell'Offerta Formativa. Potranno comprendere l'approccio metodologico dei docenti e dialogare con il Dirigente".Il progetto si concluderà il giorno 10 gennaio 2022 con lo spettacolo "Camillo il mago dei colori".Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina Facebook "DeAmicis Trani" e il sito web della scuola www.deamicistrani.edu.it