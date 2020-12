Positivi al test rapido quattro tranesi rientrati dall'Inghilterra

Sono tornati dall'Inghilterra proprio in questi giorni per trascorrere a casa le vacanze natalizie, atterrati in Italia poco prima dello "stop" ai voli provenienti dall'Inghilterra imposto l'altro giorno dal Governo a causa del diffondersi della "variante inglese" del virus: quattro cittadini tranesi sarebbero risultati positivi al test rapido effettuato dopo il rientro in Patria.Immediatamente messi in isolamento, secondo la prassi, sarebbero adesso in attesa della conferma, o meno, della positività che verrà accertata con il risultato del tampone molecolare.Non si è in grado di stabilire al momento, dunque, se possa trattarsi della cosiddetta "variante inglese" del virus o meno. Fatto sta che, come era prevedibili, anche questa volta gli "spostamenti" sembrano essere causa di aumento di contagi.