Posso prima io?, al via la nuova campagna del M5S Trani

Da sempre vicini ai più bisognosi e ed ai cittadini meno fortunati il Movimento Cinque Stelle di Trani si è fatto promotore dell'iniziativa "Posso prima io?"E' una campagna di sensibilizzazione che consente ai caregiver o familiari di persone con disabilità in forma grave o gravissima ex Legge 104 art.3 comma 3 di, di avere a disposizione un pass rilasciato direttamente dallo stesso Comune, per facilitare in termini di tempo le commissioni quotidiane che vanno dalla spesa nei supermercati e minimarket sino alle farmacie, banche ed uffici postali.Un'iniziativa nata dalla necessità di ridurre i tempi di attesa, evitando di fare lunghe code e rivolto a chi quotidianamente è impegnato nella cura dei propri cari. Questa forma di "piccolo aiuto" pensata , proposta e già adottata in tanti comuni viene avviata in un momento in cui, a causa della riduzione degli orari per le misure anti-Covid, si è assistito ad una dilatazione dei tempi di attesa, influendo negativamente sulla quotidianità sia dei caregiver che dei propri cari.La comunità tranese è chiamata ad un gesto concreto di solidarietà e ad avere un'attenzione in più nei confronti di chi vive una condizione di fragilità e che, se vogliamo, può scalfire la coscienza di chi mostra poca sensibilità sul tema della disabilità.La mozione che sarà discussa come primo punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale previsto per il 30 dicembre in prima convocazione.Siamo fiduciosi nella possibilità che la mozione venga approvata con una larga maggioranza in quanto riteniamo che la solidarietà verso le persone meno fortunate non debba avere colore politico.