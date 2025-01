Preludio Short”: un concerto in cassa armonica in piazza Scolanova per salutare le feste natalizie

Le feste natalizie volgono ormai al termine e la città di Trani si prepara a salutarle.Durante il periodo festivo, per il secondo anno, in piazza Scolanova è stata posizionata una cassa armonica; al centro di questa un pianoforte che tutti possono suonare. Grazie a questo piccolo spazio molti artisti hanno potuto esibirsi; musicisti e non solo: numerosi sono stati gli spettacoli teatrali rappresentati e le letture di versi in prosa e poesia.Tra questi, nella gelida serata di domenica, la band "Preludio Short" si è esibita verso le 20:30, attirando un discreto numero di persone incuriosite. Il complesso è formato dalla voce (Valeria di Lernia), chitarra (Antonio Balsamo), trombone (Francesco Pappalettera) e pianoforte, suonato dal maestro Romolo Anastasia, insegnante e presidente dell'associazione. A presentare la serata una dei soci, Brigida Papa.Il repertorio è dei più classici, con brani natalizi e non solo: "Imagine" di John Lennon, "Gingle bell rock", "Oh happy day", "Hallelujah" di Cohen, "Perfect" di Ed Sheeran è "White Christmas". La "Preludio Short" ha sfidato il freddo pungente della serata, riempiendo di calore le vie del centro storico, creando un'atmosfera sognante e nostalgica, per queste feste che stanno andando via.