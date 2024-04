Prima si finge avvocato e poi carabiniere, tentata truffa telefonica a danno di una 90enne di Trani

Non si placano le truffe perpetrate attraverso gli smartphone. L'ultima segnalazione giunta alla segnalazione di Traniviva riguarda un'anziana signora di Trani, di 90 anni, raggiunta questa mattina telefonicamente da un numero sconosciuto: a parlare un sedicente "avvocato Bianchi" che informava la malcapitata di un incidente stradale dove era stato coinvolto uno dei suoi figli e la successiva richiesta di un risarcimento "altrimenti finisce in galera", la minaccia dall'altra parte della cornetta. E' seguita pochi istanti dopo una seconda chiamata: questa volta, per risultare ancora più credibile, il truffatore si è spacciato per Carabiniere.Fortunatamente l'anziana signora in evidente stato di agitazione ha immediatamente chiamato la nipote per sincerarsi della condizione del proprio congiunto. Truffe che come puntualmente succede fanno leva sulla sensibilità degli anziani e che per questo fanno ancora più male: la malcapitata ha infatti rischiato un serio malore per colpa di spregiudicati balordi. Il nostro invito, come anche spiegato ad ottobre ai nostri microfoni dal maresciallo del Comando dei Carabinieri di Trani, il colonnello Massimiliano Galasso, è a non fornire informazioni personali che possano portare ad un furto di identità come ad esempio numero di cellulare, di conto corrente o di carta di credito.