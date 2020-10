Processo darsena, assolti i quattro imputati perché "il fatto non sussiste"

Il Tribunale di Trani, nella persona della presidente di collegio Anna Lidia Corvino, ha assolto Edoardo Savoiardo (responsabile dell'Ufficio appalti), Antonio Modugno (ex comandante di Polizia locale di Trani), Attilio Cervone (direttore di banchina) e Pasquale Mazzone (ex segretario generale) nell'ambito del processo darsena. I quattro imputati sono stati assolti dal reato di concorso in abuso di ufficio perchè "il fatto non sussiste", come si legge nella sentenza.Oggetto della disputa l'affidamento dei lavori in darsena ed in particolare tredici determinazioni dirigenziali, approvate tra il 2009 ed il 2013, secondo il Pubblico Ministero senza alcuna ragione di urgenza ma volti ad aggirare la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavoro e servizi. La difesa ha mirato, d'altro canto, a dimostrare come l'urgenza fosse rilevabile considerato lo stato di profonda precarietà strutturale della Darsena in quegli anni. A prova di tale tesi è stata sottoposta all'attenzione del giudice anche una relazione tecnica.Per gli imputati erano state richieste condanne da 8 mesi a 1 anno e mezzo e l'assoluzione per il solo Savoiardo.