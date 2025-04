“Profumo di legno”: un laboratorio per i bambini del quartiere Sant’Angelo a Trani

Ci sono tanti modi per insegnare qualcosa ai bambini facendoli divertire; il significato di scuola, alla fine, è proprio quello: gioco. Lo sanno bene i volontari dell'organizzazione di volontariato che è ormai un punto di riferimento per il quartiere Sant'Angelo da diversi anni.Nel pomeriggio di sabato scorso, i due volontari e missionari evangelicihanno organizzato, nel laboratorio ospitato dall'associazione, un'iniziativa per coinvolgere trenta bambini tra i cinque e i dieci anni di età, che hanno avuto la possibilità di costruire un giocattolo partendo da dei pezzi di legno, aiutati dalle sapienti mani di Ivan. Non è mancata anche una piccola pausa merenda che ha permesso ai bambini di fare amicizia e condividere il pomeriggio in compagnia. Non solo i bambini, ma anche i loro genitori si sono lasciati coinvolgere, rendendo l'atmosfera ancora più cordiale e armoniosa.Al termine del laboratorio i bambini hanno potuto portare con sé il giocattolo di legno.Ivan e Pia, hanno espresso grande soddisfazione per questa esperienza; coadiuvati dagli altri volontari del centro, sono riusciti a trasmettere l'amore per il loro lavoro e per i valori cristiani. "È fondamentale far capire ai bambini" - sostiene Pia - "l'importanza del proprio valore, partendo, come abbiamo fatto, da un pezzo di legno che avrebbe dovuto essere buttato, ma che grazie alla creatività e alla lavorazione che abbiamo fatto, ha acquistato un nuovo e più grande valore. Quel pezzo di legno è diventato un oggetto unico e speciale, e così siamo noi agli occhi di Dio".