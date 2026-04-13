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Coppa delle Regioni, sicurezza al centro: decisivo il contributo della Croce Blu Trani

Volontari in prima linea per garantire assistenza e prevenzione

Trani - lunedì 13 aprile 2026 13.48
In occasione della 44ª edizione della Coppa delle Regioni di tennis tavolo, in programma dal 10 al 12 aprile 2026 presso il Palazzetto dello Sport "Giosuè Poli", non è stato protagonista solo lo sport, ma anche il fondamentale lavoro svolto sul fronte della sicurezza e dell'assistenza sanitaria.

A garantire un presidio costante durante tutta la manifestazione è stata la Croce Blu Trani, i cui volontari hanno assicurato un servizio puntuale ed efficiente, contribuendo alla buona riuscita dell'evento. La competizione, organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis Tavolo, ha richiamato atleti e delegazioni da tutta Italia, rendendo necessario un dispositivo sanitario ben strutturato.

I volontari della Croce Blu Trani, presenti con ambulanze e personale qualificato, hanno monitorato costantemente le aree di gara e gli spazi riservati al pubblico, intervenendo con prontezza in caso di necessità. Il loro operato si è rivelato essenziale per garantire la sicurezza di atleti, tecnici e spettatori, in un contesto ad alta affluenza.

«Eventi di questa portata richiedono un'organizzazione capillare anche sotto il profilo sanitario», hanno sottolineato gli organizzatori. «La collaborazione con realtà come la Croce Blu Trani rappresenta un valore aggiunto imprescindibile».

La presenza dei volontari non si è limitata alla gestione delle emergenze, ma ha incluso anche attività di prevenzione e assistenza di base, dimostrando ancora una volta l'importanza del volontariato nel supporto alle manifestazioni sportive.

La 44ª Coppa delle Regioni si conferma così non solo un appuntamento di rilievo per il tennis tavolo italiano, ma anche un esempio virtuoso di sinergia tra sport, istituzioni e mondo del volontariato
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