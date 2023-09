Progetto "Facciamo acqua da tutte le parti", ottimo piazzamento per la Baldassarre

Un altro riconoscimento per la scuola di piazza Dante

La scuola Baldassarre si è classificata all'ottavo posto nella graduatoria nazionale ma prima tra le scuole secondarie di primo grado con il progetto dal titolo "Facciamo acqua da tutte le parti", il Ministero dell'Istruzione e del Merito nello scorso maggio ha emanato un bando per il Programma #IosonoAmbiente, finalizzato alla diffusione dei valori legati alla tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il Dirigente Scolastico Dott. Marco Galiano insieme alle docenti di scienze matematiche F. Calò, A. Curci, D. Matera M. Verri e I. Stella, coordinate dalla professoressa M. T. Panaro , daranno la possibilità ad oltre 40 ragazzi delle classi seconde di vivere esperienze di snorkeling, canoa, escursioni naturalistiche ed uscite in barca presso EEPP e AAMMPP. Il tutto come sempre, confermando uno dei principi cari alla scuola Baldassarre, in un'ottica inclusiva.