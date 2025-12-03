Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi

È stato veramente un successo, che ci ha , è vero, ma sentivamo che il nostro impegno costituisse quasi un bisogno nella memoria collettiva della nostra città": i tre giorni di apertura della galleria nell'auditorium San Luigi in Piazza Mazzini hanno visto arrivare non meno di centocinquanta persone al giorno per visitare l'esposizione di abiti da sposa d'epoca, fotografie, accessori, e per ascoltare le storie raccontate dalle animatrici della mostra riguardo gli oggetti e agli abiti esibiti.Grande emozione soprattutto da parte di figlie, nipoti e parenti delle celebri, le sartine di Trani che facevano scuola e creavano modelli bellissimi anche per la cerimonia: ritrovare i manufatti realizzati dalle proprie nonne, dalle proprie mamme, dalle proprie zie ha realizzato momenti di profonda commozione e orgoglio.La partecipazione è stata veramente varia e soprattutto non limitata agli abitanti di Trani, ma anche proveniente dall'intero territorio, dalla Puglia; addirittura alcuni ospiti sono arrivati da fuori regione come un gruppo proveniente da Campobasso. Una scoperta per molti aspetti per tante giovani coppie che non conoscevano il senso della tradizione della festa del matrimonio di un tempo; ma molte coppie anziane hanno invece rivissuto attraverso questa esibizione l'autenticità e la semplicità dei matrimoni di una volta, dei quali si curavano comunque i dettagli con grande amore e con grande meticolosità, pur nella estrema semplicità.Molte sono state le richieste di prolungare la mostra e l'Associazione Iè riuscita a mantenere l'esibizione per i prossimi sabato, domenica e lunedì, giorno dell'Immacolata, sia la mattina che il pomeriggio, ai soliti orari d'apertura: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30 grazie alla dedizione delle volontarie. «Abbiamo ricevuto tante richieste di mantenere stabile questa mostra ovviamente – ci dicono dall'Associazione – sarebbe un sogno meraviglioso : ma serve uno spazio disponibile e questo potrebbe costituire veramente un segno importante per mantenere viva la memoria delle tradizioni di Trani.»