"Caterinette nel Cuore 2026": appello alla città di Trani

APPELLO AI CITTADINI E AGLI EREDI DELLA TRADIZIONE SARTORIALE

L'Associazione di Promozione Sociale e Culturale FORME annuncia l'organizzazione della IV edizione contemporanea della storica manifestazione dedicata alle sartine tranesi, intitolata "Le Caterinette del Cuore", che si terrà il 21e 22 febbraio 2026. La festa, rinata in chiave artistica e culturale, si pone in continuità con la tradizione originaria della "Festa delle Caterinette", celebrata a Trani tra il 1956 e il 1990 e giunta allora a 25 edizioni. Un appuntamento entrato nella memoria collettiva della città, capace di valorizzare il lavoro, l'eleganza e il ruolo sociale delle giovani apprendiste di sartoria, simbolo di un'epoca e di un'identità cittadina.In vista dell'edizione 2026 (IV per le rievocazioni), l'Associazione FORME lancia un invito ufficiale a tutte le persone, famiglie, artigiani, collezionisti e realtà professionali che possiedano materiali originali o documenti legati alla storica festa. Siamo alla ricerca di:• abiti d'epoca o riproduzioni utilizzate nelle precedenti edizioni;• materiale fotografico, album, negativi e video storici;• manichini, miniature, strumenti di sartoria dell'epoca;• documenti, articoli di giornale, manifesti, attestati;• qualsiasi oggetto o testimonianza utile a ricostruire e arricchire la memoria collettiva della Festa delle Caterinette.Il materiale raccolto sarà valorizzato all'interno della Mostra Storica 2026, uno dei momenti centrali della manifestazione, (nel caso degli abiti indossati dalle modelle) con restituzione garantita al termine dell'evento. Nel corso della manifestazione, un riconoscimento speciale sarà dedicato a Nina Simona, storica Caterinetta tranese, figura di riferimento per eleganza, competenza sartoriale e memoria viva di un'epoca, dagli anni '40 esclusivista dell'alta moda francese, conosciuta a livello nazionale in quanto ha vestito personalità di spicco dell'epoca. Figura ricordata con affetto da molte famiglie tranesi, Nina Simone rappresenta una testimonianza preziosa della vita artigiana femminile del primo Novecento.