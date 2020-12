Prosegue la consegna de"I Buoni Vicini", iniziativa natalizia dell'amministrazione comunale

"I Buoni Vicini" cominciano a circolare in città, fra esercizi commerciali e clienti: "Da questa mattina - come racconta l'assessore alle attività commerciali, Marina Nenna - assieme al Sindaco, al Duc ed alle Associazioni di categoria, stiamo consegnando alle attività commerciali i voucher per l'iniziativa de "I Buoni Vicini". È il modo dell'Amministrazione per augurare a cittadini e commercianti tutti un buon Natale anche in questo anno così difficile".Una iniziativa che prosegue anche in altre maniere: "Abbiamo anche deciso di destinare 50 di quei voucher - spiega Nenna - a famiglie con minori e con componenti affetti da diversabilità che versino in condizioni di difficoltà, tramite i Servizi Sociali. L'auspicio è che sia Natale per tutti".E il sindaco Bottaro sottolinea, a sostegno dell'iniziativa: "Aiutiamo anche gli esercizi di vicinato".