Proseguono gli interventi di sanificazione della rete fognaria urbana

Nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, Acquedotto Pugliese sta completando gli interventi di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie sul territorio comunale. Nei giorni scorsi le attività di disinfestazione hanno riguardato la zona nord della città, con interventi puntuali, tra gli altri, in via Papa Giovanni, via Barletta e zone limitrofe e via Superga e zone limitrofe.Da questa settimana e per i prossimi dieci giorni Aqp procederà al completamento delle azioni di pulizia, controllo, espurgo e sanificazione delle reti di fognatura nera e quelle a cosiddetto "sistema misto".Contestualmente è previsto un ciclo di trattamenti da parte di Amiu (periodo dal 14 al 16 giugno). Al fine di consentire un intervento organico sul territorio urbano, l'Amministrazione invita tutti gli amministratori condominiali, nonché i proprietari di singoli fabbricati/immobili non in condominio – ciascuno per le rispettive competenze- a provvedere, entro il corrente mese di giugno, alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, con prodotti/principi che siano compatibili con quelli utilizzati da Acquedotto Pugliese e Amiu Trani, come già avvenuto per i periodi estivi degli anni precedenti.