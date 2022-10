Puglia Village porta in vacanza i suoi clienti

Il concorso di" fa volare i clienti dellaad Amsterdam e New York: da oggi, lunedì 3, a domenica 16 ottobre i clienti avranno l'opportunità di vincere viaggi per due persone, oltre a gift card da spendere nelle boutique del Village pugliese. Il concorso, infatti, prevede l'estrazione finale di cinque weekend per due persone ad Amsterdam e, come super premio finale, un meraviglioso viaggio per due persone a New York.In palio ci sono centinaia di gift card da 50 e 100 euro da spendere nei novanta negozi del. Partecipare per provare a vincere i fantastici premi è semplicissimo: basta essere in possesso della Village Card, che si ottiene tramite iscrizione gratuita presso l'Info Point del Village, ed effettuare un acquisto minimo a partire da 80 euro. Al momento del pagamento la Village Card verrà scansionata dai lettori ottici presenti nelle boutique e i clienti scopriranno subito se hanno vinto. Per ritirare le gift card, il cliente dovrà presentarsi all'Info Point del Village con lo scontrino fiscale che attesta la vincita, dall'1 al 15 novembre 2022.Per quanto riguarda l'estrazione finale dei viaggi, invece, questa sarà gestita in modo automatico dal sistema, con la selezione dei fortunati vincitori, scelti a caso, tra tutte le giocate avvenute nel periodo di concorso. "Siamo felici e orgogliosi di poter dare spazio a un'iniziativa così attrattiva, che ci consente di premiare ulteriormente i nostri clienti affezionati, dice, "Con l'ingresso di tutti i nostri Village in Italia nel prestigioso programma fedeltà Flying Blue, abbiamo aperto alla clientela nuove possibilità nel meraviglioso mondo dei viaggi, confermando l'attenzione costante che rivolgiamo nei confronti dei nostri clienti".