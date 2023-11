Pulizia zona Stadio da parte di Anas

"Le sanzioni pagano. Anas ha effettuato la pulizia del suo viadotto in zona Stadio", sonoche descrivono l'esultanza, via social,tranese a seguito della pulizia della zona sottostante il ponte della 16, di fronte allo stadio.Per fare un breve recap, laildellanon è di competenza comunale, questo perchépoiché potenzialmente pericolante.della zona, avrebbe poi messo "a guardia dello spazio"che sarebbe anche troppo generoso definiretutt'ora presenti.L'obbiettivo era tenere lontani tutti i soggetti non addetti dalla suddetta area.Inutile dire chesi sia rivelata: la zona è stata di fatto lasciata priva di controllo, permettendo all'inciviltà di prenderne possesso, riducendola a discarica improvvisata e a gabinetto per animali.Tra l'altro, essendo la zona di competenza Anas e non del comune di Trani, questanemmeno essere soggetta ada parte dellaLa situazione "" ha portato a, quasi sempre vane, proprio perché questo vergognoso rimpallo di competenze non permette spiragli risolutivi.Oggi, stando al sopra citato intervento via social, si sarebbero effettuate operazioni di pulizia, ma ladi questaPuò ilessereper ottenere riscontri?L'augurio è che a questa pulizia, presentata come evento straordinario,, che permetta alla zona una manutenzione costante.