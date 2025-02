"Punto Digitale Facile"presentata a Trani la formazione gratuita per i cittadini che vogliono acquisire o ampliare le proprie competenze digitali.

Viviamo in una società fortemente connessa, ma forse non siamo pienamente consapevoli delle potenzialità del processo di digitalizzazione in atto, per questo lo scorso 11 febbraio in sala Tamborrino al Comune di Trani, l'Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie e l' IFOR PMI Prometeo Puglia ETS , in qualità di Ente incaricato di svolgere il servizio, hanno presentato le attività formative già programmate dal prossimo 13 febbraio al 7 aprile, un progetto di facilitazione digitale finanziato dal PNRR, finalizzato a diffondere tra i cittadini, specie le fasce più fragili, le competenze digitali in modo che ciascuno non resti indietro e sia connesso positivamente alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo.Le sessioni formative saranno tenute in presenza dai facilitatori digitali anche con l'utilizzo di supporti informatici e saranno finalizzate all'acquisizione di una graduale autonomia e consapevolezza sul fronte digitale. A Trani ilè presso lacon sessioni che si terranno ogni giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini senza limiti di età. Sarà possibile prenotarsi al singolo evento formativo utilizzando il QR CODE presente sulle locandine e compilando il form disponibile anche al seguente link https://docs.google.com/forms/d/1p47UmTHbthI65QZCtFFDvu16ONeEkDxqO3ycoB3N6aQ/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwY2xjawIZHaFleHRuA2FlbQIxMAABHYF3BLbTfBlGFgPkw_By5B7Pn8_Qs5-iQr1bmMX_6DHnvKfq_GPtYiu_QA_aem_MJRo-zPxGpZyEHtE6T3yJg L'ambito territoriale di Trani- Bisceglie è stato il primo in Puglia a superare il target previsto con il 140% di cittadini assistiti rispetto agli obiettivi fissati al 31 dicembre 2025: "E' importante riuscire ad aiutare l'acquisizione delle competenze di base digitali così come possono essere spendibili anche nel mondo del lavoro" ha detto. "Questi punti di facilitazione digitale –– ci dicono che c'è un elevato bisogno della cittadinanza di essere aiutata a scoprire i vantaggi della digitalizzazione" .Un ulteriore valore a questo tipo di iniziative , sarà il portare l'alfabetizzazione digitale dietro le sbarre per consentire con un click di riabilitare vite che stanno sanando un debito con la giustizia e questo sarà possibile grazie alle risorse delche sostiene progetti per il reinserimento sociale delle persone detenute attraverso la formazione digitale: "Una formazione pratica e laboratoriale che servirà soprattutto ad acquisire una specificità legata all'assemblaggio di hardware o di posizionamento della fibra ottica" ha spiegatodirettore di I, l'ente che collabora con l'ambito territoriale Trani - Bisceglie per potenziare i servizi al cittadino favorendone l'inclusione digitale.